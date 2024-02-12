確定不是花錢租的？兒子帶櫻花妹過年回家住5天，媽媽氣炸「光請客就花上萬元」，吃完飯永遠都是「滿桌菜渣」，不僅如此，見面時對方都是自顧自滑手機，聊天會常被「句點」，且逛街買吃的或飲料都只想到自己，讓她無奈曝「說是日本人有禮，在她(兒子女兒)身上永遠是看不到」；對此，網友也傻眼表示「如果是我就會棒打鴛鴦」、「搞不好人家是大企業的千金，比較尊貴啊」。

一名媽媽在臉書社團「匿名3公社」發文，她提到兒子交了1位日本女友，兩人交往1年多也論及婚嫁，由於兩人在外居住，只有過年或是平常會回來住，但是，她抱怨每當她和老公親自下廚或是外出用餐，招待這名櫻花妹時，對方「永遠吃比所有人多」，且聊天時，常被「句點回應」，甚至，逛街買吃的或飲料，只是想到自己「連禮貌問一下都沒有」，她也有種感覺像是「台灣人比日本人差」。

兒子過年帶女友來家中住5天，然而，有名媽媽卻感到心累又無奈。（圖／翻攝自臉書匿名3公社）

媽媽也表示，兒子女友吃飯總是「滿桌殘渣」，且一吃完飯便拍拍屁股藉故跑回房間滑手機，讓她認為「說是日本人有禮，在她(兒子女兒)身上永遠是看不到」，但她雖然不喜歡兒子女友，可是為了要看到唯一的兒子回家，只能默默忍耐，表示「心裡已多次告訴自己，是兒子要娶的，他喜歡就好，我們不要住一起比較妥當」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「那就要你兒子結婚後搬出去，不要住一起，不然就別結婚」、「如果是我就會棒打鴛鴦」、「確定是兒子女友？不是花錢租的？」、「確實不像日劇日本人」、「搞不好人家是大企業的千金，比較尊貴啊」、「都住外面，就睜一隻眼閉一隻眼吧！過年來當客人就當客人，因為也不一定會結婚，不過，還好沒有把內衣褲丟給妳洗」。