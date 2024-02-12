明（13日）大年初四是傳統迎財神的日子，想要大吉大利，家門口就要保持整潔順暢，才能帶來財富和好運，《搜狐網》分享居家風水撇歩，有3樣東西忌放門口，包括鞋子、清掃用具及自行車，以免影響財神到來，導致財運不佳，帶衰家庭運勢。

▌鞋子

根據風水學的理論，門口是財氣進入家庭的主要通道，如果門口擺放鞋子，會堵塞財氣的流動，影響家庭財運；此外，鞋子通常代表髒亂，擺放在門口容易帶來不好的能量和氣場，也會影響家庭的財運。

▌垃圾桶、掃帚等清掃用具

在傳統文化中，掃帚被視為一種煞氣，有清除垃圾功能，同時也會掃走家裡的好運和財富；掃帚有「掃除一切」的象徵，因此放在門口容易讓人感到累和疲憊，不利家庭的健康和發展，另外門口放垃圾桶容易引來不良氣場，垃圾會滋生細菌，容易帶來疾病和破財，門口放垃圾桶還會影響家庭的形象，給來訪的客人留下不好的印象，因此門口一定不能放置垃圾桶、掃帚等清掃用具。

▌自行車

門口放置自行車被看作一種煞氣，因為自行車代表著出門、離家，在門口放自行車會讓人感到不安和疲憊，自行車也被認為是一種銳利的物品，容易切斷家庭成員之間的感情，影響家庭的和諧氛圍；最重要的是，門口放自行車容易擋住財神，阻礙財運流動，建議放在家中其他地方，或安裝一個儲物架或儲物櫃，以保家庭健康和財運。