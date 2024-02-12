高雄市政府都市發展局推動社區營造計畫，10多年來協助593處社區整理閒置髒亂空間，變身成為居民喜愛前往休憩交流的公共空間新亮點，春節期間避開人擠人的熱門景點行程，不妨考慮來趟高雄社區特色小旅行，悠遊在社區街道巷弄中體驗在地風情，探索獨特魅力的社造點。

阿蓮區崙港社區鴨意象創作。（圖／高雄市都發局）

都發局建議行前與社區預約或洽詢確認場所營運資訊，喜愛山際慢遊的遊客，別錯過旗山圓富社區活動中心周邊的綠意庭園，二樓「阿嬤的咖啡館」，平均年齡80歲的阿嬤級服務生是社區的不老志工，店內有來自藝人長期捐贈的各類書籍，沉浸在芬芳療癒的咖啡香與書香，充滿濃濃的人情味。

湖內湖庄「四季香草園」則以香草植栽打造可食地景休憩空間，並發展社區微創生，遊客可採買香草天然食材及社區志工的手作香草精油皂、驅蚊包等製品。而阿蓮崙港社區的「鴨鄉漫遊」及「古厝農文創展售館」，古厝中庭改造為農村體驗活動場域，隨處可見志工鴨意象創意妝點，復古懷舊的古厝廚房為來訪的遊客提供手作冰淇淋及風味佳餚。

杉林日光小林社區販售自製特色農特產品。（圖／高雄市都發局）

燕巢金山社區「千秋寮之露」以在地烏山頂泥火山特殊地質作發想，結合在地農產及惡地地景，設置休憩綠地、土窯及火箭爐體驗區，提供預約多元食農教育及導覽活動。杉林日光小林社區，為莫拉克風災後振興，以發展社區合作社模式開設「大武壠產銷館」，展售社區自製在地農特物產及美食。

想走訪海線風情的遊客，推薦永安區新港社區營造點「鑽石沙灣」，陽光在海面反射的光影彷彿鑽石閃耀光芒，棄置海邊之廢棄漁船重新粉刷妝點，清洗設備使用水循環概念供植栽澆灌，消波塊改造成憤怒鳥裝置藝術，可享受海岸沙灘美景與美食。

路竹頂新社區由志工撫育苗木供市民與社區申領種植，園區以自然永續理念規劃綠地、苗圃、有機菜園等，並設置落葉堆肥場，是綠色減碳及資源循環再利用的最佳典範。路竹鴨寮社區「遊鴨趣」以鴨寮做發想，保留古厝並運用傳統寺廟「剪黏藝術」，打造多處鴨造型座椅、故事看板等，創造饒富趣味與工藝美學的鴨意象場域。