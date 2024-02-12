桃園市詹男自網路購買大麻種子在家栽種，台中市第六警分局偵查隊2月1日循線查獲，查扣119棵大麻植株、種植材料工具等證物，依《毒品危害防制條例》移送偵辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

喜愛栽種花草桃園市詹男，自網路購買大麻種子在家栽種，他自行在網路搜尋資料自學種在浴室內，台中市第六警分局偵查隊今天表示，警方今年2月1日循線查獲，查扣119棵大麻植株、種植材料工具及沙士飲料，經追查赫然發現，沙士並非他飲用，竟是自研祕方要給大麻「喝」的，用來噴灑植株企圖促進生長。

第六分局偵查隊長張漢章表示，警方執行加強重要節日安全維護工作「建立無毒家園」查緝工作，執行網路巡邏勤務時，發現住在桃園市的44歲詹男在網上購買有關種植大麻相關器具，成立專案小組長期蒐證後，向桃園地方法院申請搜索票，在今年2月1日前往查緝。

桃園男愛植栽浴室成毒農場，研發「祕方」促大麻生長。★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

警方在詹住處浴室查扣大麻植株119株、盆栽、灑水器、培養土、LED燈、1瓶沙士等相關證物。警方初以為放在浴室內的沙士是詹男自己飲用，豈料，竟是他自研祕方。

警方調查，詹男平常喜愛種植花草，自網購大麻種子，廣閱網路文章自學種植，認為植物在二氧化碳濃度較高的狀態下，可加快生長速度；為讓大麻迅速生長，於是購買碳酸飲料「沙士」當作水分，噴灑在大麻植株上。

詹男此舉連警方都感嘆，如果將研究種植大麻的精神及用心，放在正當工作一定能表現傑出。警詢後，將詹男依《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦。

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