過年不少家庭會拜拜，一名女網友分享，婆婆在後院拜拜，燒完金紙就直接出門了，但她到後院看發現燒金桶還有餘煙，擔心起火就直接拿水澆在燒金桶上，直到火滅了才停，結果婆婆回家看到燒金桶都是水，竟痛罵她是「破格雞」，引起網友討論，兩派人吵翻。

一名女網友近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，某天婆婆在後院拜拜，燒完金紙就出門，她到後院看發現燒金桶還有餘煙，就拿水淋下去「滅火」，結果婆婆回家看到燒金桶裡都是水，氣到罵她是「破格雞（台語的掃把星的意思）」，沒想到下秒公公就賞了婆婆一巴掌。

貼文引起網友討論，兩派人吵翻，有些人認為原PO的行為有點失禮，燒金桶潑水是大忌，活該被罵；但也有人認為婆婆沒資格罵人，注重習俗，也要小心安全，燒金紙以後，應該等到火滅掉才能走人，否則發生火災怎麼辦？

另有網友則認為，原PO擔心失火而在燒金桶上面淋水，也可以說是遇水則發，婆婆沒必要把人罵得這麼難聽，只能說公公的舉動神救援。