侯友宜在現場發放「吉龍舞春」福袋給民眾。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜春節馬不停蹄，今（12）日大年初三到土城五穀先帝廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順，並在現場發放「吉龍舞春」福袋，希望民眾能有豐收的一年，他說一路上經過土城，看這個地方的改變，強調自己會和民眾攜手連心一起打拚，讓土城能夠繼續發展。

侯友宜說，向神農大帝參拜最重要的就是祈求人民有豐收的一年，要有吃飽、過好日子的錢，所以每年都會來拜拜，希望民眾日子一天比一天更好。他說前往先帝廟的路路上，看著土城的捷運包括三鶯線在內，一條一條在蓋，土城人口一直增加，人口也不斷移入，看到土城醫院、土城暫緩發展區的改變，這些大小事都是因為大家的打拚，我們才有未來。

侯友宜表示，也希望神農大帝能夠保佑國泰民安、風調雨順，讓大家在這個地方能夠一輩子好好安身立命，他也強調自己一定會和民眾攜手連心，認真打拚讓土城發展。

除了參拜祈福外，侯友宜也在場發放福袋給民眾，他向民眾說明今年「吉龍舞春」福袋的設計意象，他說福袋上的龍角像是2隻手在接錢，2根龍鬚的弧度恰似聚寶盆，而底部一個吉字取台語的諧音「錢」，代表能夠讓財富聚集，因為去年「兔吉利來」，錢鏟進來之後，今年能夠「錢都有剩」。