2023年社群平台IG曾掀起一波「秀出你的20歲」熱潮，許多政治人物也跟風曬照，所有人的IG皆被洗版，除了網紅和藝人外，不少政治人物當時也紛紛秀出年輕時的照片，其中國民黨立委柯志恩、台中市長盧秀燕讓網友超驚艷。

新北市長侯友宜當時PO出警大畢業旅行的照片，並透露警大畢業後立志做刑警，強調若能搭時光機回20歲，他的選擇還是一樣，為國家挺身而出。

侯友宜PO出警大畢業旅行的照片。（圖取自侯友宜IG）

柯志恩則PO照並透露，當時為協助唸美術系的高中同學，繳交人像攝影的作業，擺出可能這輩子唯一溫柔婉約的樣子來拍。柯志恩說當時沒有美肌、沒有妝容的20歲，有的只是追逐夢想的腳步。網友看完後大讚「清秀佳人有靈氣」、「柯教授好像鞏俐好美喔」。

柯志恩PO出20歲嫩照。（圖取自柯志恩臉書）

盧秀燕PO出20歲嫩照時，笑稱本想跟風曬照，「但找到照片的時候，風就已經過了，跟我的20歲一樣，已經過了」。網友則大讚盧秀燕「從小就很有氣質」。

盧秀燕曬出20歲的照片。（圖取自盧秀燕臉書）

國民黨前立委李貴敏在這波風潮中也秀出20歲時的照片，寫道「20歲的我們，散發著無畏的光芒，瀰漫著夢想與熱情。懷抱著清澈的雙眼，渴望著踏遍這個世界；更彷彿擁有雙翅膀，能飛翔到最遙遠的地方。朋友們，願你人生精彩、步步生花。也願你一路走來仍是少年」。照片中李貴敏留著飄逸長髮，搭配清純的臉蛋，讓網友直呼「根本就是瓊瑤電影的女主角」。