過年期間少不了美食、零嘴相伴，小心其中隱藏著傷牙危機。對此，中國醫藥大學新竹附設醫院牙髓病科主任、顯微根管治療醫師張添皓分享10大容易引起牙痛、牙齦長膿包的食物，包括糖果甜點、酸性食品，以及硬質、纖維較粗、耐嚼、黏性、含有小碎骨或硬殼、過熱或過冷、酒精、含糖飲等食物，都要小心攝食。另外，他還提到有10大零嘴是牙裂的宿敵，像是許多人喜歡吃的牛軋糖、花生糖都名列榜中。

張添皓在臉書專頁「張添皓醫師的牙髓診療室」及個人網站發文，盤點在臨床上，常聽到病人所提及的10大引起牙痛、長膿包飲食如下，以供民眾參考：

1、糖果、甜點。

2、酸性食品，柑橘類水果像是橘子、柚子；醃漬食品如酸菜、梅干菜、糖醋排骨、糖醋魚等。

3、硬質食物，如堅果、硬糖、乾貝等。

4、纖維較粗食物，如老芹菜、甘蔗等。

5、韌、耐嚼的食物，如肉乾、蒟蒻條、口香糖、帶筋的肉等。

6、黏性食物，如蘿蔔糕、年糕、麻糬、粽子等。

7、含有小碎骨、硬殼、小碎硬顆粒的食物，如魚類、蝦殼、雞湯裡的碎骨、芭樂籽、包餡料類食物等。

8、過熱或過冷食物，前者如熱湯圓、火鍋、佛跳牆；後者像是冰淇淋。

9、酒品、酒精飲料。

10、含糖、酸性飲料，像是果汁、汽水、可樂、奶茶、有糖咖啡茶類、氣泡水等。

上述10款食物中，張添皓提到，在吃硬質、纖維較粗及韌、耐嚼的食物時，務必要小心顳顎關節過度使用，易導致掉下巴或顳顎關節痛、咀嚼肌疼痛；同時也要留意，可能會導致牙裂、牙齒崩掉裂掉，或是填充物、補牙材料脫落，甚至臨時假牙脫落裂掉等情況。

此外，張添皓還整理出易牙齒咬裂、裂齒的食物，包含洋芋片、多力多滋、香辣豆、黑豆、黃心梅、麻花捲、寸棗、麻粩、瓜子、硬豆干、肉乾、肉條頭、魷魚乾、開心果、腰果、蠶豆酥、花生、生仁糖、牛軋糖、花生糖等。

談及該如何吃才能減少傷牙風險，張添皓給出5點建議，分別為集中時間吃，避免一直吃零食、食物；少量食用，並在食用酸性食物後，及時用溫和白開水漱口後，等待15～30分鐘後再清潔牙齒；潔牙時應使用含氟大於1000ppm的牙膏，幫助保護牙齒；請勿在刷牙後、睡前吃東西，以及食用糖分高的食物或飲料；避免過度用力咀嚼、避免咀嚼過硬、過韌的食物，以降低牙裂、牙崩的風險。