24歲肯亞長跑新星基普圖姆（Kelvin Kiptum）11日車禍身亡。

才24歲的世界馬拉松紀錄保持人、肯亞長跑新星基普圖姆（Kelvin Kiptum）11日不幸車禍身亡，他的成名之路相當快且戲劇化，2018年才首度參加比賽，而且還是向朋友借鞋參賽，因為他「買不起」鞋。2023年在芝加哥馬拉松打破世界紀錄，但當時他還差點無法參賽，因為他染了瘧疾，身體微恙導致訓練一度中斷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，肯亞警方表示，基普圖姆11日深夜駕駛豐田（Toyota）Premio轎車時，車輛「失控、偏離道路」，「掉入60公尺外的溝渠並撞上一棵大樹」，基普圖姆與盧安達籍教練哈基茲馬納（Gervais Hakizimana）雙雙殞命。

基普圖姆於2023年10月參加芝加哥馬拉松賽事時，以2小時0分35秒跑完全馬42公里，刷新世界紀錄。

WORLD RECORD: We have a new man in town. Kelvin Kiptum just broke Eliud Kipchoge's World Record with an unofficial time of 2:00:35! UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/XfeMEzPveZ — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 8, 2023

基普圖姆當時在英國廣播公司（BBC）的專訪中表示：「對我的職涯來說，這是一段漫長旅程，我一直努力追求打破世界紀錄，目標實現了，我真的很高興，現在我的生活改變了。」

■2018年向朋友借鞋首度參賽 5年後破馬拉松世界紀錄

基普圖姆的成名故事，和他的場上表現一樣驚奇，他2018年才首次參加主要的地方賽事，當時他還是向朋友借跑鞋來穿，因為他「買不起」自己的鞋。

2023年，基普圖姆還差點取消參與芝加哥馬拉松，因為他在最後訓練階段腹股溝受傷，還染了瘧疾，「我感覺自己無法參賽，因為我有2到3天沒有訓練了，不過賽前一周我稍微恢復了，我知道我已經好好地訓練了4個月」。

教練哈基茲馬納是基普圖姆打破紀錄的重要關鍵，他賽前說服基普圖姆不要退賽，敦促他若稍微恢復就要重新開始訓練。

Heartbroken to learn the passing of marathon champion Kelvin Kiptum and his coach Gervais Hakizimana in a car accident in Kenya a short time ago.



I took this snapshot of them just moments after 24 year old Kiptum’s world record beating 2:00:35 marathon in Chicago last October pic.twitter.com/Kw7QooVkhk — Arlen Parsa (@arlenparsa) February 11, 2024

■基普圖姆在馬路練跑 2022年才首度參加全馬賽事

事實上哈基茲馬納也是在2018年才和基普圖姆開始合作、擔任他的教練，不過兩人2009年就認識了，當時還是田徑選手的哈基茲馬納在基普圖姆家農地附近訓練，那時基普圖姆還是小孩子，赤腳在農地放牧，並且對哈基茲馬納搗亂，踢他的腳後跟，哈基茲馬納則會把基普圖姆趕走。

基普圖姆受到身為運動員的親戚啟發，熱愛田徑，訓練4年後仍毫無成果，父親要求他上大學，但他毅然決然反抗父親，成為一名田徑選手。

有別於許多運動員在田徑跑道上訓練，基普圖姆一開始是從馬路上開始訓練，他說純粹只是因為沒有資源，「我沒錢到田徑賽場」，因此他最初是和路跑選手一起訓練，這段機緣也促成他跑馬拉松。

事實上基普圖姆原本還無法接受跑馬拉松，擔心會太困難，比較傾向距離較短、約21公里的半馬，直到2022年才第一次參加全馬賽事。