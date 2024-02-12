泰勒絲在觀眾席慶祝酋長隊得分。（美聯社）

THE CHIEFS ARE BACK-TO-BACK SUPER BOWL CHAMPIONS! pic.twitter.com/ZzfhTyUXg9 — NFL (@NFL) February 12, 2024

NFL第58屆超級盃大年初三開踢，堪薩斯酋長隊與舊金山49人隊的決戰陷入膠著，首節雙方皆未得分是賽史5年來首見，酋長隊上半場還險些掛零。49人隊展現強大的防守，讓酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）一度寸步難行。正規賽4節打完，雙方19比19殺入延長賽，酋長隊終以25比22獲勝，完成超級盃2連霸。

酋長隊次節開始以大碼數傳球冒險進攻，但被49人隊防守球員干擾，未能在達陣區接到球。四分衛馬霍莫斯嘗試自己突襲也失敗。49人隊踢球員穆迪（Jake Moody）大腳踢出超級盃史上最遠的55碼射門，幫助49人隊先拿3分。

上半場剩餘4分多鐘，49人四分衛普迪（Brock Purdy）向後傳給接球員詹寧斯（Jauan Jennings），詹寧斯再橫傳給跑衛麥卡弗里（Christian McCaffrey），麥卡弗里在隊友的掩護下穿越重重包圍成功達陣！49人隊取得10比0優勢，酋長隊直到剩餘23秒時才以射門打破鴨蛋。

Harrison Butker sets a new Super Bowl record with a 57-yard FG, previously set by Jake Moody earlier this game. 🙌



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下半場酋長隊改寫四分衛馬霍莫斯控場以來的最久未達陣紀錄，他們在第3節剩餘5分鐘時再次嘗試射門，踢球員巴克（Harrison Butker）大腳57碼居然又刷新超級盃紀錄！酋長隊追到4分差距。剩餘兩分半鐘時，49人隊防守失誤，馬霍莫斯終於趁機傳出達陣，酋長隊13比10超前。

酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）上半場因為進攻調度問題對總教練發脾氣，果然在第3節找回氣勢，比分逆轉時，女友泰勒絲（Taylor Swift）在場邊抱著「大嫂團」雀躍不已。

末節49人隊兵臨城下，酋長隊奮力阻擋還是被達陣，但神奇截住對手的加踢而只落後3分，剩餘5分鐘時酋長隊以射門扳平。終場前兩分鐘，穆迪又以53碼長距離射門幫助49人隊領先3分。酋長隊凱爾西在讀秒階段推進至10碼外，然而時間不足，被迫改以射門追平。

延長賽49人隊射門先馳得點。酋長隊最後一次進攻機會，四分衛馬霍莫斯連連突襲得手，凱爾西再次攻到10碼線，這次酋長隊成功達陣， 25比22逆轉勝！