知名作家黃大米先前花21萬元參加高檔遊歐團，事後控訴旅行社安排飯店房間狹小，淋浴間洗完澡還淹水，甚至衍生出要求業配未果等羅生門，引發軒然大波，對此，該旅遊團領隊稍早發長文回應，她表示對於輿論造成團體紛擾感到相當抱歉，希望紛爭能圓滿落幕，不再佔用社會資源。

領隊表示第一晚抵達飯店前，便向團員說明歐洲飯店淋浴設備與台灣差異，特別是淋浴間或浴缸擋水板，使用時會有水從邊縫溢出，只需使用腳踏墊將溢出的水擦乾即可，接著指出黃大米入住時，先是反應房間暖氣有問題，當下立刻協助解決，隨後又抱怨飯店很像青年旅館，便詢問之後飯店是否也相同？她當下說明接著都是入住市中心飯店，不會再有類似鄉村山城風格，但也強調義大利飯店皆由舊建築物更新內部裝潢，房型相對較小，藉此讓遊客理解歐洲人對古蹟文物的保護與尊重。

領隊指出黃大米第三天提出淋浴間溢水問題，在活動結束後，她便隨同飯店人員查看淋浴間情況，由於飯店人員檢查後確認沒問題，便要求黃大米說明沖澡使用方式，得知她將手持蓮蓬頭固定在牆上，並對著門縫邊條位置沖澡，此用法勢必造成更多水溢出，便要求更改方式及沖水角度，當下飯店雖協助更換房間，不過格局比原房型小，遭黃大米拒絕，不過她表示若有其他房間能更換再調整，也要求飯店多準備毛巾處理溢水問題，沒想到當下盡力提供協助，當晚卻出現在浴室跪地擦地的影片。

領隊指出影片曝光後，只見黃大米將溢水狀況放大成「漏水」，甚至留言回覆粉絲﹕「領隊說市區飯店都這樣」，嚴重誤導社會觀感，隔天各大媒體也以聳動標題報導此事，對於外界的質疑，她強調此趟行程中亮點都在中後段，當時業務端回覆只是希望黃大米能比較所有行程內容，而非單就一晚進行評斷，接著點出行程中安排很多米其林推薦餐廳，不過黃大米卻未曾提及，對此，她表示感到相當遺憾。

領隊指出事件爆發後，團員除了私訊關切她的狀況，還有許多人私下向黃大米表明，並沒有覺得行程或飯店有如此糟糕，不過PO文已經對旅行社造成傷害，導致近30年的品牌商譽蒙受損失，甚至波及無辜團員，讓她強調非常不公平，雖然有團員私下表示願意站出來發聲，不過還是不願讓他們露面，畢竟始終相信「清者自清、雨過會天晴」，不過礙於網路輿論影響太大，才決定站出來發聲，她強調事實陳述都在文章裡，未來不會再做回應，希望紛爭圓滿落幕，不再佔用社會資源。