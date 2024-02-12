台中榮總重症加護內科主治醫師黃俊德透露，姪子過年前到迴轉壽司店吃生魚片，竟敗血性休克合併急性肝腎衰竭，進行洗肝、洗腎等急救，終於把死亡率高達70％以上的肝衰竭奇蹟救回，直喊「過去7天壓力爆表！」

黃俊德在臉書發文表示，本月3日運動時接到大哥來電告知姪子身體不適，診所醫師建議轉診至醫院，由於姪子上月才因總膽管結石阻塞住院治療，他擔心可能是膽道發炎復發，趕緊回家洗澡後前往醫院。

黃俊德發現姪子在急診室，血壓只有50／27mmHg，心跳每分鐘130下，呼吸次數達35次，檢查已是嚴重敗血性休克合併急性肝腎衰竭，立刻聯繫其他醫師為姪子洗肝、洗腎，並協調簽住加護病房；黃俊德直言當下病情不樂觀，死亡率高達71至100％。

黃俊德表示，姪子經過一連串的急救，血壓、呼吸終於回穩，直到第5天姪子較清醒，黃俊德詢問得知他本身有地中海貧血及免疫力低下，本月1日晚上和朋友去迴轉壽司吃生魚片，回家後開始腹部絞痛、狂拉肚子20多次，隔天腳痛、肩膀痛，接著3日就出現呼吸困難、頭暈、全身黃疸等症狀，黃俊德說，看起來像是腸炎弧菌引起的感染性腹瀉，在免疫不全下，又嚴重脫水休克後，引發嚴重敗血性休克和肝腎衰竭。

經過一個禮拜的奮戰，黃俊德把姪子從鬼門關前救回，9日除夕晚間順利轉到普通病房，他直喊「多虧大家的幫忙，才能人定勝天，把死亡率高達70％以上的肝衰竭，奇蹟似的救回，在此向每一個被我電話騷擾過的同仁深深致謝。」