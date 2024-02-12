現代拜年變蹭飯？有網友在網上抱怨，親戚用拜年的名義來借停車位外，又中午突然跑來蹭飯吃，還嫌過年飯菜難吃，沒飲料喝，害他的72歲父親特地騎來回20分鐘的山路去買汽水，結果親戚小孩喝不到幾口就不喝了，但最讓他生氣的是，親戚蹭完飯後，便拍拍屁股走人，留下滿桌狼藉的餐盤給母親收拾，但父母總認為親戚間就是要走動，也表示這樣的行為沒關係。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文，他提到「親戚打著拜年名義來借停車位，到隔壁鄰居拜年完，中午又來蹭飯」，認為這樣的親戚「真的很噁心」，他還表示，親戚來拜年不僅沒電話通知，還搞突襲，且帶來的伴手禮「咬不動又高醣」，父母根本不太能吃，認為選伴手禮至少用心一點。

另外，他還表示，由於家住在偏鄉，沒想到，年邁的老父親因為親戚小孩嫌沒飲料，便騎在來回20分鐘的山路買汽水回來，但又被親戚小孩喝了幾口就不喝，而且還嫌過年飯菜難吃，結果親戚蹭完飯便直接走人，剩下狼藉的桌面，他回到家後，看到母親收拾「殘局」，讓他非常火大，可是父母認為親戚間就是要走動，並覺得這樣的行為沒關係。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「所以才說現在的人跟以前不一樣了，以前過年是到處串門子拜年，到了現代拜年變成蹭飯的了，心態問題」、「真的很討厭這種人」、「就跟我家的親戚一樣，連3、4天都來家裡蹭飯吃，好像一副很窮酸樣」、「對方要來事先沒通知，禮數沒做好」、「我會打電話，請他們明年不要來！都不知道我家爸媽辛苦嗎？」。