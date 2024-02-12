作家黃大米最近分享花21萬參與高價歐洲旅遊團，卻住到飯店淋浴間會滲水的房間，引來其他網紅指她所住的是重要古蹟，帶領黃大米一團的領隊稍早也發文澄清，雙方各說各話，對此，財經網美胡采蘋今(12日)稍早，先轉發領隊貼文，接著雖未指名道姓，但強調：「絕對不要成為一個活在流量裡的人」。

胡采蘋稍早在臉書粉專「Emmy追劇時間」轉發領隊的說明，寫下：「下一步應該會有其他團員上來轟炸大米了吧」，接著又表示：「所以我們真的要時時警惕，只是幾萬人範圍內的網紅就會如此仗流量欺人了，很多人擁有一點小權力嘴臉就能如此可怕」，並反問：「那麼多電視新聞都報導了黃大米方面的說法，但請問現在有幾個電視台會做澄清的報導呢？然後這些影片就永遠在YT留下，成為加利利的負面紀錄了」，強調自己並不認識黃大米，只是看此事件有感。

胡采蘋發文。（圖／翻攝自Emmy追劇時間臉書）

胡采蘋最後說：「阿彌陀佛，見不賢時特別要自我惕勵啊」，而作家H昨發文說，先前跟黃大米吃過幾次飯，知道對方是很懂得感恩的人，她有自己的正義和價值觀，不然也不會有30多萬粉絲追蹤，然而在自媒體時代，很多人可能因為做自己，「就不容其他角度可以切入，不容其他面向可以討論」，養成了一群跟著她思維走的人，身為網紅更需要注意言行是否帶風向。

作家H發文。（圖／翻攝自叫我H就好臉書）

作家H說，如果一位意見領袖說出的是客觀可受公議的，會促進社會進步，但如果是非客觀的主觀情緒陳述，進而造成社會浪費，他會建議這位KOL要教導平衡自己信徒的思維，並不是黃大米做了糟糕的事，而是「她站在她的立場陳述她認為客觀的事實，但我真的希望大眾可以更理解媒體識讀。畢竟她所謂的客觀，很可能其實只是某種主觀。無關對錯，但不要被他人的主觀影響了客觀的判斷！」