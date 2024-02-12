「1200萬大吉利」刮刮樂已送出5個100萬大獎，其中一位幸運兒就是來台移工。新竹縣一名男性外籍移工過年期間和朋友逛街，路過彩券行覺得店內財神爺好像在對他微笑，就跟友人各買一張「1200萬大吉利」，刮完以為沒中獎，沒想到經店員確認後刮中100萬，他開心地包給現場每個人1000元紅包「分紅」。

據新竹縣「陽益彩券行」店員描述，這名幸運刮中百萬的是年約30歲的男性外籍移工，當天他與同鄉的友人一起逛街，路過彩券行時，感覺店內的財神爺在對著他點頭微笑，於是兩人決定各買一張「1200萬大吉利」刮刮樂。

該名移工刮完後，以為沒有中獎，臉上顯得有些失落，沒想到經店員再次確認，竟然是刮中100萬，讓他又驚又喜high爆了，並發給現場每個客人1000元紅包，毫不手軟，希望將好運傳給更多人，還開心地笑說 「可以拿很多錢回家過年了」。

台彩指出，「1200萬大吉利」共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元。統計至2/11 ，已刮出2個1200萬元、5個100萬元。