每逢過年，總免不了會準備一大堆零食，小心吃多恐對健康造成負面影響。對此，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢分享5款可以滿足嘴饞，又能保護心血管的健康零食，包括無調味堅果、毛豆、黑巧克力、小魚乾及原味水果乾。其中他提到，毛豆除了富含植物性蛋白質外，所擁有的營養素還有助於代謝血液中的膽固醇，值得納入過年飲食清單。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，過年零食種類繁多，然而，看似小小一包，三兩口就吃下肚，其實裡面可藏著高油、高糖、高鹽及高熱量，恐對心血管產生不小的負擔。但過年怎麼能少了零食的快樂，他並盤點以下5款健康零嘴，以供民眾參考：

1、無調味堅果：富含不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質、鎂等重要營養素，具有保護心血管、降低膽固醇與血脂的功效。建議優先選擇無調味堅果，避免吃下過多的糖或鹽分，反而造成額外負擔；此外，每日大約攝取1湯匙的份量就足夠，以免攝取過量油脂與熱量。

2、毛豆：不只吃起來很涮嘴，更是優質的蛋白質來源，還富含維生素A、E，以及大豆異黃酮、卵磷脂、膳食纖維等，能幫助代謝血液中的膽固醇，有助於心血管健康。建議挑選水煮或原味毛豆仁，避免吃下多餘負擔。

3、黑巧克力：有著豐富的營養成分，如多酚、類黃酮、鈣、鎂、鐵、維生素E、可可鹼等，有助於降低膽固醇、保健心血管，達到良好的身體代謝力；此外，也有讓心情愉快、穩定情緒的好處。在選擇時，務必要留意巧克力的濃度應盡量高於85%，否則反而吃下其它如糖、鹽、油脂等添加物。

4、小魚乾：含有豐富的蛋白質、鈣、維生素D，有益於骨骼強健。而其中更富含Omega-3不飽和脂肪酸，有助於預防動脈硬化和心血管疾病發生。不過要注意的是，其本身膽固醇含量較高，因此每天適量攝取，才能吃得開心又健康。

5、原味水果乾：過年期間大魚大肉，很容易忽略纖維質的攝取，選擇不額外添加糖的原味水果乾，不僅可以補充膳食纖維，同時也能補足豐富的維生素營養。不過，由於乾燥後的水果體積會縮小許多，因此仍要注意攝取量，避免吃下糖分與熱量。