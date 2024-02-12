台鐵今（12）日發生脫軌意外，1輛從嶺腳車站開往菁桐第4816次列車，離站約200公尺就發生第3節車廂脫軌意外，所幸車上200多名人員均平安，目前路線中斷，台鐵啟動公路接駁，至於出軌原因，台鐵正在了解中。
該起出軌意外發生在上午10點50分，4816次平溪線區間車第3車廂2軸出軌，列車上無人傷亡，旅客約200多人。台鐵於「十分=菁桐」間啟動公路接駁，並成立一級應變中心，規劃從七堵派搶修車。
台鐵表示不影響本線行車，預計15時59分恢復，至於事故發生原因正在了解中。
台鐵今（12）日發生脫軌意外，1輛從嶺腳車站開往菁桐第4816次列車，離站約200公尺就發生第3節車廂脫軌意外，所幸車上200多名人員均平安，目前路線中斷，台鐵啟動公路接駁，至於出軌原因，台鐵正在了解中。
該起出軌意外發生在上午10點50分，4816次平溪線區間車第3車廂2軸出軌，列車上無人傷亡，旅客約200多人。台鐵於「十分=菁桐」間啟動公路接駁，並成立一級應變中心，規劃從七堵派搶修車。
台鐵表示不影響本線行車，預計15時59分恢復，至於事故發生原因正在了解中。
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