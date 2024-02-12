有民眾今天上午在基隆市潮境公園附近海域發現有具浮屍在海面上載浮載沉，經警消打撈上岸，發現死者為一名女性，已通知家屬到場處理，至於詳細死因仍待釐清。（翻攝畫面／羅亦晽基隆傳真）

基隆市潮境公園附近海域，今天上午被民眾發現有具疑似浮屍的物體在海面上載浮載沉，警消及海巡人員趕赴現場，趕緊將其打撈上岸，發現死者為一名女性，經確認身份為居住台北市的63歲林姓女子，已通知家屬到場處理，至於詳細死因仍待釐清。

有民眾今天上午10時許在基隆市潮境公園下方海域，發現海面上有不明物體在海面上漂浮，趕緊通報附近的八斗子派出所及消防單位。

警消到場後，發現該不明物體為一具遺體，通知海巡協助打撈上岸後，發現死者為一名身穿深色上衣、黑短褲的女性，不過已明顯浮腫，研判死亡多時。

經查，該名死者為居住台北內湖區的林姓女子，消防人員將遺體搬運至防波堤後，已交由警方及家屬處理。至於女子的確切死因及相關案情，有待警方調查釐清。

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