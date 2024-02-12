基隆市潮境公園附近海域，今天上午被民眾發現有具疑似浮屍的物體在海面上載浮載沉，警消及海巡人員趕赴現場，趕緊將其打撈上岸，發現死者為一名女性，經確認身份為居住台北市的63歲林姓女子，已通知家屬到場處理，至於詳細死因仍待釐清。
有民眾今天上午10時許在基隆市潮境公園下方海域，發現海面上有不明物體在海面上漂浮，趕緊通報附近的八斗子派出所及消防單位。
警消到場後，發現該不明物體為一具遺體，通知海巡協助打撈上岸後，發現死者為一名身穿深色上衣、黑短褲的女性，不過已明顯浮腫，研判死亡多時。
經查，該名死者為居住台北內湖區的林姓女子，消防人員將遺體搬運至防波堤後，已交由警方及家屬處理。至於女子的確切死因及相關案情，有待警方調查釐清。
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。