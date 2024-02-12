台中男初三出門遭鄰居追砍，頭頸中3刀疑太吵惹殺機。

台中市12日大年初三驚傳鄰居砍人事件！46歲黃男今天清晨見鄰居沈男騎乘電動機車準備出門，取小刀由後方追砍沈後頸2刀及左耳後1刀，沈血流如注，經緊急送醫急救，所幸，生命跡象暫時穩定。黃指控不滿52歲沈男長期製造噪音，多次勸導不聽，才持刀傷人，警詢後，警方將黃依殺人未遂罪嫌送辦。

中市警局第二分局12日8時10分接獲報案，民眾指稱北區德化街與梅川東路口發生2人打架糾紛，警方到場時，僅黃站在路旁，向警方坦承持刀攻擊鄰居，警方將他逮捕帶回偵辦。

警方調查，黃與沈是住透天厝的隔壁鄰居，黃指控不滿沈長期無故敲擊牆壁、地板製造噪音，且多次勸導無效。黃今天大年初三清晨8時許見沈準備要騎電動車出門，自家中拿出小刀追出，從後方攻擊沈，猛刺他後頸2刀、左耳1刀。

據了解，沈突遭刀砍血流如注，驚嚇不已，經緊急送醫救治，所幸，頸部及頭部傷勢未傷及要害，目前生命跡象暫時穩定，在加護病房治療。警詢後，將黃依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第二分局分局長周俊銘呼籲，解決糾紛應理性溝通，切勿藉故生端、以身試法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。