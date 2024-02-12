知名作家黃大米花21萬元參加高檔遊歐團，事後控訴飯店淋浴間洗完澡淹水，引發軒然大波，該旅遊團領隊稍早發長文還原始末，希望紛爭圓滿落幕，對此，黃大米也發文做出回應。

黃大米指出領隊發文後，針對諸多疑點做出回應，她指出第一晚發現入住房型偏小，沒想到詢問領隊竟得到「我的房間還比你小」的回覆，第二晚住宿佛羅倫斯前，領隊確實有事先告知由於入住飯店歷史悠久，房型會偏小，不過室友洗澡後，卻發現淋浴門無法密合，導致水會灑到外面，只能拿毛巾鋪在地板上吸水，沒想到提出換房間要求，卻又出現沒足夠空間放置行李箱的問題，當時領隊允諾第三晚有房間會幫忙更換，沒想到就此毫無下文。

黃大米表示入住飯雖以有歷史聞名，但純粹欣賞古蹟跟入住後發現房內設施有狀況，是完全不同感受，畢竟發生這種狀況，不論在任何國家都會提出換房要求，不解為何變成是消費者的錯，倘若換作在台灣發生，飯店業者早就被罵翻，怎麼可能反過來指責入住的旅客。

而在事件爆發後，旅行社業務到PO文底下留言，卻只是比較跟其他旅行社住宿差異性，未對她入住浴室有狀況的飯店，表達任何歉意，讓黃大米不免感嘆﹕「在乎的是自身的商業利益，而不是顧客的感受」，似乎感到相當無奈，對此，有網紅在底下留言﹕「可否先冷靜一下？認知差距需經過心平氣和才能釐清」，黃大米則是回覆﹕「 我也想算了，結果一早媒體又打來，領隊發文了，你怎麼說」。