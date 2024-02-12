一名網友表示，家裡開彩券行好像很爽，每天坐著錢就來，不需要像服務業巴結客人，也不用像餐飲業早起備料，更不用斜槓經營網路賣場，引起網友討論，不少過來人表示，開彩券行很血汗，除非房子是自己的，否則為了支付房租，上班時間拉很長，而且有時候沒客人，無聊到不行，也不能關店回家休息。

一名網友今在PTT上詢問，開彩券行不用像服務業卑躬屈膝、巴結客人，也不需要推銷或像餐飲業早起備料，更不用斜槓經營賣場或粉絲團，而且還有節慶紅利可以領，客人中獎也會包紅包，很好奇開彩券行是不是很爽，坐在那邊錢就會一直進來。

貼文引起網友討論，不少過來人搖頭表示，開彩券行蠻累的。「客人一直來很累，整天沒客人也不能關門，然後你生意好不好房東也知道，簽個1年約，生意好明年直接漲5千、1萬」、「現在房租貴、毛利低，沒那麼簡單」、「彩券行營業時間超長，不管有沒有人都開著，應該沒那麼好賺」、「房子是自己的才賺」、「感覺很忙」。

另有網友則說，最近看到一堆新的彩券行開幕，但是倒閉的彩券行似乎也不少，只能說各行各業都很不容易之處。「新開太多家了，我的生活圈，大概關了5家，然後又新開了10家店」、「感覺最近莫名其妙的多了一大堆彩券行」、「一堆經營不下去關閉」。