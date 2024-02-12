Taylor Swift and Travis Kelce celebrating the Chiefs #SuperBowl win on the field.



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堪薩斯酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）同時受到幸運女神與音樂女神的眷顧，生涯第3度摘下超級盃冠軍。賽後凱爾西親吻女友泰勒絲（Taylor Swift）慶祝之後，又去親吻了他心愛的隆巴迪杯獎盃。泰勒絲對凱爾西說：「多麼難以置信的比賽，我以你為榮！」

凱爾西和泰勒絲是今年最厲害的情侶，泰勒絲幾天之前才在葛萊美獎第4次獲得年度最佳專輯。男友凱爾西忙於備戰無法出席葛萊美頒獎典禮，不過他達成對泰勒絲的承諾，奮勇摘下第3枚超級盃冠軍戒。

上半場酋長隊遭到對手49人隊嚴防，進攻毫無建樹，凱爾西還在場邊大發脾氣。下半場凱爾西展現英雄氣概，在正規賽、延長賽最後一波進攻都是他帶球衝殺到10碼外，幫助球隊追平及獲勝。

凱爾西與泰勒絲的戀情不斷遭到外界質疑（主要是美國保守派人士），他們認為聯盟陰謀要讓酋長隊連霸，進一步擴大泰勒絲代表的自由派聲量。NFL總裁古戴爾（Roger Goodell）還在記者會駁斥謠言。其實凱爾西和泰勒絲是各自在名聲和戰力鼎盛時才開始交往，兩人獲得一連串的成功皆是憑藉自己的實力而不是後來的炒作。