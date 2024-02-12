第58屆NFL超級盃在農曆年初三登場，堪薩斯酋長從落後劣勢苦追，最終在延長賽25比22力克舊金山49人，四分衛馬霍莫斯精彩表現讓他成為超級盃MVP，而他過去打過棒球，少棒時期還和美國隊一起對壘過中華隊。

馬霍莫斯近5年4度參與超級盃，並3度帶走冠軍和超級盃MVP獎項，2020年他和酋長隊續約10年4.5億美元，加上其他項目，合於總值5.03億美元，平均年薪5030萬美元。

這位體壇首位「5億男」，和許多運動員一樣擅長多種運動，因為父親派特曾是美國職棒大聯盟投手，他從小也有接觸棒球，是2010年世界青少棒錦標賽美國德州隊球員，當時在季軍戰對壘國際組冠軍中華隊，該役中華隊9比1擊敗美國德州隊。

一直是棒球、美式足球雙棲好手的馬霍莫斯，直到大二才決定專攻美式足球，12日的超級盃，馬霍莫斯再次發揮他的魔力，包括延長賽一次發現空檔自己持球推進，以及比賽最後只剩10秒進攻，他準確傳球給隊友達陣，讓他獲得生涯第3座超級盃MVP，追平NFL名人堂四分衛蒙塔納（Joe Montana）的3座、並列史上第2多，差另一位傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）2座。

賽後馬霍莫斯感謝隊友一起奮鬥不懈，大家攜手贏下艱苦勝利、再度高舉超級盃，並說：「這是一個王朝的開始，我們還沒結束。」