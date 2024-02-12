過年假期大魚大肉，吃不完的食物就往冰箱塞，難免弄髒冰箱，一名家事達人分享清潔方法，只要用水、酒、醋、小蘇打及洗碗精就能做成清潔劑，抹在冰箱膠條發霉處，輕鬆去除霉斑、髒汙，毫不費力，還可以拿來擦地板、牆壁，清潔效果驚人。

一名女網友在臉書發文表示，許多民眾過年期間會把冰箱塞得滿滿滿，她分享清潔妙招，用水、酒、醋、小蘇打及洗碗精就能自製清潔劑，比例隨意抓，「這配方太神奇了，試試冰箱發霉的膠條，一抹就清潔溜溜，完全不費力。」

原PO表示，這款清潔劑去汙能力超強，用來擦地板、牆壁，「效果會讓你嘖嘖叫」。

至於冰箱該如何維持整潔，她教大家整理完後檢視儲存的食物，並貼上標籤，採買前先看過冰箱，列出購買清單並按照內容採購，買回家也要做好分類、貼上日期，避免食材擺到壞掉。

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