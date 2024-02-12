過年免不了各式各樣的美食佳餚，卻也很容易不小心攝取過多熱量、出現膳食纖維不足的情況，對身體造成負面影響。對此，營養師表示，不妨補充適合的保健食品當作營養調節，像是魚油、益生菌及紅麴，都是不錯的選擇。其中魚油能幫助調節膽固醇和三酸甘油酯濃度，有利於心臟健康，建議在飯後食用效果更好。

北投健康管理醫院營養師陳詩昀指出，年節期間飲食原則，除了把握基本的「三低一高」攝取低油、低鹽、低糖及高纖維外，若蔬果攝取不足，不妨補充適合的保健品作為營養補充調節劑，並推薦以下3款，以供民眾參考：

1、 魚油：富含Omega-3優質脂肪酸，能夠改善心臟、眼睛健康，還能抗發炎和憂鬱等。尤其在年節期間，很適合吃魚油來提高好的膽固醇並降低三酸甘油酯，以維持心臟健康。而魚油與食物一起食用效果會更好，因此建議可於飯後攝入。

不過，值得注意的是，魚油有抑制血液凝結的特性，若為正在服用含抗凝血藥物者、凝血功能不全者、生產前孕婦或將要進行手術前者，皆不建議食用。

2、益生菌：年節期間若有消化不良、排便不順暢等問題，就很適合每日攝取適當份量的益生菌來幫助改善消化道狀態，以及改變細菌叢生態、維持胃腸道健康，促進腸道吸收、消化、排便。

然而，市面上益生菌產品繁多，菌株與功能也會有所不同。若是以年節期間幫助消化為主，建議可挑選含有比菲德氏菌、鼠李糖乳桿菌、雷特氏B菌、乾酪桿菌、嗜酸乳桿菌等，能改善功能性腸胃道問題或腹瀉問題的菌株。

3、紅麴：所含的「紅麴菌素K」在許多研究都被發現可抑制膽固醇合成。美國《臨床營養學期刊》過去就發表一項試驗統計數據，每人每天吃2.4克紅麴粉，8周後使低密度脂蛋白（LDL）明顯降低。

但要留意的是，若為服用降血脂藥物或抗凝血藥物者，或是肝腎病患者、孕婦、哺乳期間，皆不建議食用紅麴相關保健品。