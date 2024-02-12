美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日因「突發膀胱問題」送醫，五角大廈發布聲明證實，奧斯汀再次住院後已經轉入加護病房（critical care unit）。
綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、福斯新聞（Fox News）報導，美國五角大廈於美東時間11日深夜發布聲明，引述華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）2名醫生指出，奧斯汀11日下午因「突發膀胱問題」住院，在進行「一系列檢查與評估」後，已經於當日晚間轉入加護病房。
聲明指出，將奧斯汀轉入加護病房是為了獲得「支持性照護及密切監測」。
聲明也提到，「現階段仍不清楚奧斯汀防長要住院多久」，強調膀胱問題不會影響他癌症術後的復原，「他的癌症預後仍然良好」。
經歷奧斯汀隱瞞罹患攝護腺癌引發的政治風暴後，五角大廈此次很快地公布奧斯汀因膀胱問題再度入院的消息，11日下午起一連發布3份新聞稿，第一份新聞稿先是宣布奧斯汀因出現突發膀胱問題的症狀，於當天下午2時20分由維安人員送醫，強調已經通知白宮、副防長及參謀聯席會議主席。
3小時後五角大廈發布第二份新聞稿，指出正在接受治療的奧斯汀已經於下午4時55分，將職責移交給副防長希克斯（Kathleen Hicks）；4小後五角大廈再發新聞稿，宣布奧斯汀已經轉入加護病房。
文章來源：Statement From Walter Reed Military Medical Center Officials on Secretary of Defense Lloyd J. Austin III's Health Status
文章來源：Defense Secretary Austin transferred to critical care unit after hospitalization for apparent bladder issue
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