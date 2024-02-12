美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日因「突發膀胱問題」送醫。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日因「突發膀胱問題」送醫，五角大廈發布聲明證實，奧斯汀再次住院後已經轉入加護病房（critical care unit）。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、福斯新聞（Fox News）報導，美國五角大廈於美東時間11日深夜發布聲明，引述華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）2名醫生指出，奧斯汀11日下午因「突發膀胱問題」住院，在進行「一系列檢查與評估」後，已經於當日晚間轉入加護病房。

聲明指出，將奧斯汀轉入加護病房是為了獲得「支持性照護及密切監測」。

聲明也提到，「現階段仍不清楚奧斯汀防長要住院多久」，強調膀胱問題不會影響他癌症術後的復原，「他的癌症預後仍然良好」。

經歷奧斯汀隱瞞罹患攝護腺癌引發的政治風暴後，五角大廈此次很快地公布奧斯汀因膀胱問題再度入院的消息，11日下午起一連發布3份新聞稿，第一份新聞稿先是宣布奧斯汀因出現突發膀胱問題的症狀，於當天下午2時20分由維安人員送醫，強調已經通知白宮、副防長及參謀聯席會議主席。

3小時後五角大廈發布第二份新聞稿，指出正在接受治療的奧斯汀已經於下午4時55分，將職責移交給副防長希克斯（Kathleen Hicks）；4小後五角大廈再發新聞稿，宣布奧斯汀已經轉入加護病房。