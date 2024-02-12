酒品堪慮...！有男子在網上抱怨，由於女友有位超級好閨蜜，某次女友參加生日會後，疑似喝太醉，在回家的路上不僅頻頻碰觸他的下體，甚至，回到家後，竟開始對著好閨蜜上下其手，還差點要扒光對方，直到他發現好閨蜜走光後，才趕緊將女友推回房間，第一次看到女這樣的狀況，他直喊「有點嚇到」。

一名男子在「Dcard」發文，他提到和女友高中就交往至今，且女友有位超級好的閨蜜，兩人就算上了大學仍一起租屋住一起，然而，日前女友在朋友的生日會慶生完後，疑似喝太多在酒精的促使下，讓女友整路超嗨，不理路人眼光，頻頻碰觸他的下體。

但他認為這樣都還好，重點是他回到家之後，女友頻喊「閨蜜處女很寂寞」，又對著閨蜜說「好漂亮、可愛讓姊姊來開導妳一下」，女友便在他的面前，摸閨蜜的胸部與下體，他也看到閨蜜有些尷尬地推開女友，不料，下秒就被女友用身體強壓住，慢慢拖掉短褲，他才瞬間反應過來，發現女友閨蜜走光了，趕緊將女友拉開並拖進房內，阻止女友繼續「發瘋」，也稱「第一次看到女友(酒後)這樣子有點嚇到」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「酒品堪慮...你要提醒她，要注意自己喝酒的狀況，酌量飲酒，不然酒後發瘋真的不好」、「你要考慮考慮，可能你女友是雙性戀」、「其實你只是個幌子，她其實愛的是女生」、「這個喝完會鬧事的，就不要讓她喝了」、「之前遇過同樣事情，當時女友事後跟我說她是故意測試我，幸好我是正人君子」。

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