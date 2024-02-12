堪薩斯酋長隊在延長賽逆轉以25比22擊敗舊金山49人隊，酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）獲選超級盃MVP，最悲情人物大概是49人隊踢球員穆迪（Jake Moody）。穆迪改寫超級盃紀錄，又兩度貢獻50碼以上長距離射門，無奈大家只會記得他踢丟了那球最簡單的1分加踢。

49人隊全場首次得分是穆迪踢進超級盃史上最遠的55碼射門，可惜這個紀錄只維持不到兩小時，下半場酋長隊踢球員巴克（Harrison Butker）隨即踢出57碼射門。

關鍵一球是在第4節開賽不久，49人隊只落後3分，卻在進攻的第4次剩餘3碼時仍然冒險不射門，結果成功達陣超前比分。負責加踢1分的穆迪居然踢丟了，近距離被對手擋下，導致49人隊僅以16比13領先，假使他踢進就是17比13，對方也就無法靠3分射門追平，49人隊將在正規賽結束獲勝。

加踢的距離相當於33碼射門，聯盟整體的加踢命中率將近95%，偏偏穆迪就在這時候「失足」。果然酋長隊以射門追平3分差距，在延長靠著馬霍莫斯的英勇奮戰演出大逆轉。穆迪被拍到坐在場邊非常落寞，雖然賽後檢討是總教練夏納漢（Kyle Shanahan）用兵過於保守，但恐怕還是穆迪這一球最讓49人隊球迷扼腕。