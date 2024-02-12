一名台灣旅客控訴，向年代旅行社買了越南富國島5天4夜的行程，沒想到第2天就被丟包，當地旅行社指控年代旅遊負責人信用破產，惡意積欠款項，因此不能繼續行程，另積欠航空公司費用，旅客未必可如期春節期間搭乘回程班機返回台灣。對此年代旅遊回應，此次情況為突發狀況，已緊急安排其他的地接協助，載送旅客繼續其他行程。

台灣旅客在臉書發文控訴，過年期間帶家人參加5天4夜越南富國島行程，不料到當地第2天就被丟包，當地旅行社表示，台灣旅行社只支付10分之1不到的旅費，無法繼續行程，若要繼續，每人必須再支付720元美元（約新台幣2.25萬元），該團292人受影響。

他貼出在當地收到「越南WInnER國際旅行社有限公司」的公告聲明函，內容指出年代旅遊出發前1天保證會支付款項，他們基於人道主義在海外接待台灣遊客，但年代旅遊在出團前僅支付本不到10分之1團款，因年代旅遊負責人信用破產，惡意從1月起積欠款項，也積欠航空公司費用，旅客未必可如期春節期間搭乘回程班機返回台灣。

年代旅遊則回應，此次情況為突發狀況，台灣出團通常分配給當地的4家地接，其他家都沒問題，唯獨這間有突發狀況，已安排其他的地接協助，載送旅客繼續行程。