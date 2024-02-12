Makiyo（川島茉樹代）去年七月離婚，結束和小3歲前夫14個月短命婚姻，導火線則是雙方相處與個性不合，目前透露有意在2025年拚生第二胎的她，被問及是否有新對象？她也鬆口做出回應。

Makiyo去年曾在直播細數前夫小金6大罪狀，在上好友小S節目《小姐不熙娣》時，吐露離婚心聲，她表示結婚沒多久，婚姻就亮起紅燈，不過經紀人卻要求繼續裝恩愛，讓她感到相當無奈，更揭露前夫辦完離婚手續後，隨即人間蒸發找不到人，不僅沒給贍養費，甚至沒付房租，差點就被房東趕出家門。

根據《三立新聞網》報導，Makiyo離婚恢復單身後，重心除了照顧家人之外，就是拚命工作，此外，目前也努力找回單身前的生活圈，並鬆口有兩個追求者，不過仍在觀察中，接著透露為了可以生第二胎，正在積極調身體，也將到醫院諮詢備孕相關資料，不排除做人工受孕、試管嬰兒，甚至是借精生子，不過由於台灣法律尚未通過，因此想先行了解看看。

Makiyo之前上節目《同學來了》透露碰過很多類型的男生，不過最受不了的是愛炫耀的異性，接著透露未來擇偶條件是「要能生小孩」，還笑稱：「因為我想要再生一個，所以才想說要再找對象」。