進食順序是控制餐後血糖的有效方法，但到底要先吃菜還是先吃蛋白質？對此，營養師張家榕表示，兩者其實都可以達到穩定餐後血糖的效果，但要注意的是，若吃飯時間又急又短，那麼不管吃飯順序如何都不重要了，因為效果根本不明顯。因此，想要穩定餐後血糖，除了吃對順序外，降低吃飯速度也很關鍵。

張家榕在臉書專頁「Angela營養師」發影片表示，很多人都知道，想讓餐後血糖穩定，澱粉類如白飯要擺到最後再吃，但關於要先吃蔬菜還是蛋白質，卻有不同的說法，而事實上2者都可以，她指出，不論先吃蔬菜或蛋白質，各自都有其原理。

不過，張家榕強調，若習慣5～10分鐘就把一餐吃完，吃得又急又快，那麼不管是先吃蔬菜或蛋白質都不重要了，因為減緩餐後血糖的效果根本就不明顯。

然而，有時真的無法花太多時間吃飯，張家榕建議，那就優先吃蔬菜，因為有研究顯示，就算吃飯吃得較快，先吃菜仍可減緩餐後血糖上升速度，當然若可以慢慢吃，將進食時間拉長至20分鐘以上，效果會更好。

談及進食順序對血糖的影響，台灣營養基金會董事吳映蓉先前就曾實測，發現水果和飯先吃，血糖竟如雲霄飛車般波動，若長期每餐都按此吃法，恐提高罹患糖尿病風險，不可不慎。

此外，吳映蓉還提到，進食順序對於血糖的影響已經成為研究的焦點，根據一項在《Nutrients》雜誌上發表的研究指出，當先吃蔬菜，最後再進食碳水化合物時，可改善餐後血糖和胰島素濃度，即便是在快速進食的情況。