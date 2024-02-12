初四是接神日，除了迎財神，還有迎灶神回來家中，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享，迎神回家茲事體大，有些禁忌要特別留意，其中不宜在廚房裸體、曬恩愛及罵小孩，小心觸犯神明，不論個人或家庭運勢，都會有不利影響。

初四迎神7禁忌如下：

▌禁忌一、不能出遠門

灶王爺這天會來查戶口，所以「不能出遠門」。

▌禁忌二、廚房勿「裸體」

灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」或換衣服。

▌禁忌三、廚房不能曬恩愛

情侶與夫妻不宜在廚房「壁咚」，若觸犯容易影響夫妻或情侶感情。

▌禁忌四、別在廚房罵小孩

切勿在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神星君生氣無法帶來加持。

▌禁忌五、爐灶不要堆東西

剩菜剩飯要整理乾淨，並誠心禱告希望灶神給予一家平安。

▌禁忌六、不用針線

婦女初四最好不要用針線補衣物，因為補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節避免使用。

▌禁忌七、不可自私小氣

迎財日不宜自私，宜將拜完的禮品送人，也適合布施，如此一來，財神會再賜更多金銀財寶。