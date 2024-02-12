小S（徐熙娣）與老公許雅鈞（Mike）育有三個女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）、小女兒「許老三」許曦恩，其中以許老三的古靈精怪最像小S。昨(11日)小S和許老三「大和解」，曬出母女合影說女兒寫的字挺好的，被網友嗆拍攝技術差，釣出小S本人親回：「故意的啦！懂不懂啊」。

小S先前一家五口到峇里島度假，昨小S曬出許老三練寫春聯照片，說：「今年許老三寫的字是孝！她說是我逼她的，但寫的挺好的啊！重點，要實行」，引來網友說：「你怎麼把妳女兒拍成鬼一樣，會不會拍照，對焦不要只對著自己」，小S親回是故意的，有人問：「姐，那老三目前有沒有孝？」她笑說：「時有時無」。

小S回應網友。（圖／翻攝自elephantdee IG）

小S跟許老三從以前開始就相愛相殺，先前她拍攝《此時此刻》，先跟家人報備會有床戲，結果老公、婆婆、兩個女兒都點頭過關，只有許老三罵她：「妳要趁機搞外遇是不是？」小S只好拿賈靜雯當例子，指出賈靜雯平時在做的工作就是演戲，才讓許老三勉為其難的答應，小S說她不敢讓許老三看，但知道女兒還是會偷看，「我不敢想像她（許老三）之後會怎麼羞辱我。」

而小S先前上王偉忠廣播節目，預言3個女兒的將來，她原以為大女兒會在她身邊最久，沒想到明年就要出國留學，她以為二女兒會是第一個去留學的，沒想到Lily現在最黏她，事事都會找她討論，她也怕兩個女兒陸續離開家後，只剩她跟許老三「纏鬥」，讓從小看小S長大的王偉忠笑說，看到小S被女兒吃得死死的，真是「好的事」。