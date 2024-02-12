豐田（Toyota）旗下子公司大發汽車（Daihatsu）去年12月爆出安全測試數據造假醜聞後，全面停產相關車型並展開調查。日媒消息指出，大發在造假風波發生1個半月後，位在京都的工廠周一（12日）已恢復生產。有員工吐露心聲，「想回到起點，重新開始」。

讀賣新聞報導，大發汽車因測試造假問題，2023年12月在日本的工廠全面停產，今早大批員工進入位在京都的工廠準備開工，包括夜班在內的1700名員工將陸續恢復上班。

對於工廠能恢復生產，有員工坦言，「我們別無選擇，只能努力恢復信任」、「停產期間很艱難，但我想回到起點，重新開始」。

大發汽車企業管理本部總經理井出慶太受訪時表示，公司希望透過振興努力，重新獲得信任。

這次大發開始生產是供貨給豐田汽車的商用車Probox，與供應給馬自達的商用車FAMILIA VAN。國土交通省於1月19日確認符合安全標準後，解除前述2種車款在內的5車款出貨禁令。

除了京都廠外，大發子公司「大發九州」位於大分縣中津市的大分工廠，預定在2月26日重啟生產10種車款；生產引擎的久留米工廠也計畫於23日恢復營運。