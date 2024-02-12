以色列12日在拉法救出2名人質，不過伴隨的空襲行動也釀成巴勒斯坦人喪命。

以色列今（12）日宣布，凌晨在加薩走廊南部大城拉法（Rafah）的空襲行動中救出2名以色列人質，不過加薩衛生部表示，今早的空襲行動也釀成當地超過100人喪命。

綜合路透社、半島電視台（Al Jazeera）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列軍方今日表示，以色列國防軍、安全局及警方徹夜在拉法進行的共同特殊行動中救出2名以色列人質—60歲的馬爾曼（Fernando Simon Marman）及70歲的黑爾（Louis Hare）。

以色列12日從拉法救出70歲人質黑爾（Louis Hare）人質。（圖／路透社）
以色列12日從拉法救出70歲人質黑爾（Louis Hare）人質。（圖／路透社）

2023年10月7日，馬爾曼與黑爾在以色列西部靠近加薩走廊邊境的尼爾伊扎克（Nir Yitzhak kibbutz）集體農場遭哈瑪斯擄走，經過128天終於歷劫歸來，獲救時兩人健康狀況良好，已經送至醫院檢查。

60歲人質馬爾曼（Fernando Simon Marman）。（圖／路透社）
60歲人質馬爾曼（Fernando Simon Marman）。（圖／路透社）

不過2名以色列人質獲救，可能是犧牲數十條、甚至多達100條巴勒斯坦人性命換來的。

以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）描述這是一起「非常複雜」的行動，以軍規劃許久，就等待適當時機出手。

他說人質被關在一棟建築物的2樓，建築在救援行動中被炸毀，建築周圍爆發激烈交火。他說與此同時，以軍展開空襲，以便讓軍隊徹出。

據美聯社報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）也表示，以軍特種部隊於凌晨1時49分，在周遭哈瑪斯的火力下闖進建築物救出人質，1分鐘後以軍對周遭地區進行一系列空襲。

拉法當地居民描述，以軍飛機、戰車、船隻參與空襲行動，2座清真寺及多棟房舍被擊中。

畫面以色列12日凌晨空襲拉法後，巴勒斯坦民防人員在現場救火。（圖／路透社）
畫面以色列12日凌晨空襲拉法後，巴勒斯坦民防人員在現場救火。（圖／路透社）

哈瑪斯控制的加薩衛生部原先指出，空襲釀成52人罹難，不過後續上修至約100人，巴勒斯坦紅新月會（PRCS）也表示，釀成超過百人喪命。以軍稱，救援行動中對哈瑪斯祭出的強烈火力釀成許多「恐怖份子」死亡。目前無法確認哪一個數字正確。

阿布．尤賽夫．納賈爾醫院（Abu Youssef al-Najjar hospital）院長哈姆斯（Marwan al-Hams）表示，以色列空襲釀成婦女及孩童喪命，另有數十人受傷。

路透社評論，以色列在空襲的「掩護」下救出2名人質。

以色列表示，目前仍有約134名人質遭到哈瑪斯俘虜。

文章來源：Israeli airstrikes kill more than 100 in Rafah as international alarm mounts over anticipated ground offensive
文章來源：Israeli forces rescue 2 hostages in dramatic Gaza raid that killed at least 50 Palestinians
文章來源：Israel frees two hostages in Rafah under cover of air strike; health officials say 37 killed
文章來源：Israel strikes Rafah, says two captives freed
文章來源：Israel says two hostages rescued from Gaza in special operation, 128 days after their capture
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