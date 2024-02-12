知名旅行社年代旅遊被控積欠費用，導致近300名台灣旅客在越南富國島被丟包，旅遊作家「印度尤」表示原本和家人也報名該行程，4個月前就支付全額80多萬旅費，不過到出發前2周都沒有收到任何行程訊息，詢問航空公司才發現旅行社根本沒有訂機票，同行共20多人在台灣就被丟包。

印度尤在臉書發文表示，原本和家人、爸爸工作的朋友包團20人要參加旅行團，4個月前就支付全額80多萬給年代旅遊，不過出發前卻遲遲沒收到相關行程資訊，致電航空公司才驚覺旅行社根本沒有訂機票。

印度尤表示，其中1位團員帶著律師到旅行社和對方簽約，表示若在2月8日前不履行義務完成他們的旅遊安排，必須全額退費，負責人很豪氣地簽名，宣稱會處理，沒想到接著卻是一連串鬧劇，旅行社以各種理由躲避，至今沒有任何消息。

印度尤大嘆「我們一家人，還有爸爸的朋友共20多人，在台灣就被丟包。」並喊話年代旅遊和美加國際旅行社負起應有責任。