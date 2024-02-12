馬來西亞警方在本月9日，於居林三巴央的射擊場進行射擊訓練，放在卡車後方的M17步槍，疑似因為天氣太熱，加上太陽曝曬，導致槍枝內的子彈走火產生爆炸，導致現場3名警員受傷送醫。

事情發生在9日中午12時許，在警方訓練的射擊場內，當時有24名警察正在進行射擊訓練，而放置子彈及17把M17步槍的卡車後方，突然發生爆炸，當時有3名警員在卡車後方，因此被炸傷，事情發生後立即將3人送往醫院治療。

馬來西亞警方表示，3名受傷警員，已經有1人已經出院，另外2人留院觀察，輕傷的警員傷勢在額頭（已出院），另兩人傷勢在左手肘與胸口，還有腳趾跟腳踝（留院觀察），所幸當時受傷並不嚴重，送醫時都意識清楚。

警方初步懷疑，當時天氣相當炎熱，疑似因為太陽曝曬，溫度過高，才會導致槍枝內的子彈走火爆炸，而當時受傷的3名警員，是因為要固守槍枝，才會站在卡車後方，卻因此而被爆炸波及受傷，至於詳細走火爆炸原因，還有待調查中。