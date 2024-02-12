桃園市平鎮分局平鎮派出所員警11日深夜，巡邏經過中豐路山頂段與日星街口時，發現一名27歲劉姓男子獨自待在公車亭，於是停下車輛上前關心，細問之下才知道劉男去年與家人發生爭吵後負氣離家，隨即被家人通報為協尋人口，經過警方勸說後，劉男終於放下心中的芥蒂，勇敢返家與家人團圓。

家住新竹縣的劉姓男子，半年前因故與家人發生爭吵，隨即負氣離家，更將手機停話，鐵了心要與家人斷絕聯絡，之後便孤身一人北上桃園工作，平時則居住在龍潭友人家，農曆年節家家戶戶都在團圓，劉男心覺孤單，於是獨自一人跑到公車亭紓緩情緒。

警員蘇順志與林偉傑巡邏經過發現，於是停下車輛上前關心，查出劉男失蹤人口的身份，也先將他帶回派出所辦理撤銷協尋，員警了解劉男離家的原因後，除了不斷勸說他返家與家人團聚外，也當場撥通劉男老家電話，劉男接過電話，聽到電話那頭是從小照顧他長大的爺爺奶奶聲音，他當場痛哭，久久不能自己。

待劉男情緒稍稍平復，劉男向警方表示，父親在他很小的時候就已經過世，自小就由爺爺奶奶照顧，如今他們倆也高齡90多歲，雖然很想返回老家見見他們，但因為與其他親戚發生爭吵，始終無法放下心中的芥蒂，但員警的關懷卻成為他鼓起勇氣的契機，於是答應員警、也答應爺爺奶奶回家團聚。