有騎士因不搶黃燈遭按喇叭，氣得大罵「叭 三小....青冥逆」。（翻攝自臉書爆料公社二社）

親切的問候讓您平安過好年？有網友日前在網上分享1段影片，拍攝地點位於台南市「成大校區往成大醫院的勝利路上」，有騎士因在號誌為黃燈時煞車停下，卻慘遭後方1輛汽車按喇叭，而這舉動讓騎士氣壞開罵「叭三小，X，紅燈沒看到逆？青冥逆？叭！叭三小」；網友一聽到熟悉的聲音笑歪「那個每一句話最後都加一個『逆』，好親切的口音喔！大學畢業後就不再聽過了」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並分享行車紀錄器前後鏡頭拍下的影片，拍攝地點位於台南市「成大校區往成大醫院的勝利路上」，有名騎士等待紅燈轉為綠燈後，便起步前往下一個路口，但由於下一個路口的綠燈要轉為紅燈，且擔心搶黃燈衝過去遭撞，因此，便在下一個路口停下。

豈料，後方傳來一陣汽車的喇叭聲，此時，這名騎士整個發火氣炸大聲嗆「叭三小，X，紅燈沒看到逆？青冥逆？叭！叭三小」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「想說看了幾次看不出來有什麼問題，原來要開聲音才會懂」、「原來要開聲音，愉快」、「好療癒的聲音，趕投胎了」、「看到黃燈停下來剛好而已」、「黃燈而已，路上一堆變紅燈後繼續過的」、「往往這種都很容易出事，後方要衝，前面要停，然後就撞上去了」。

另外，也有網友聽到騎士罵人的內容，笑壞表示，「是不是台南人，後面都有『逆』的結尾音」、「屏東也是」、「高雄也是」、「果然是台南郎，叭三小，青眠膩，X...親切的問候讓您平安過好年」、「那個每一句話最後都加一個『逆』，好親切的口音喔！大學畢業後就不再聽過了」、「台中海線一帶也會有『膩』，俗稱的『海口腔或者下港腔」』」。