2024選戰結束後迎來首個春節，民眾黨主席柯文哲在小年夜發「反省文」，吸引外界關注，夫人陳佩琪自日前檢討「柯侯配已經贏了」後，今(12日)也在臉書表達感謝，點名民眾黨立委黃珊珊，「要不是有黃珊珊撐住，我們民眾黨搞不好就像名嘴說的，剩三席不分區席次，就將近瀕臨滅黨了」。

陳佩琪今(12日)在臉書發文，歲末年終，除要檢討自己過去一年經歷過的事外，也要感謝曾和你在一起、跟你一起奮鬥、且曾幫助過你的人，有些人不願曝光的，就留在心底私下表示。

陳佩琪提到，柯文哲在當市長時，常有一些外縣市行程，每次從台北高鐵站要回到家的路上，通常是民眾黨秘書長周榆修陪著他們走到家門口，幾次下來，聊著聊著，也慢慢熟悉。周榆修從沒公開場合批判前老闆和組織，只拿所學和經驗貢獻民眾黨，去年底先生忙，很多黨務是仰賴他操勞。

對於黃珊珊，陳珮琪則說，第一次看見黃珊珊是在有次到外縣市市政參訪，好像是在新竹縣，最後大家要拍大合照時，黃珊珊慢了幾步入鏡，這時她幽了自己一默，說她本就是「姍姍來遲」啊，其實當時是有人找她講話，她被拖住了幾分鐘而已。去年底那段不堪回首的日子，要不是有她撐住，相信先生沒有今天，而我們民眾黨搞不好就像名嘴說的，剩三席不分區席次，就將近頻臨滅黨了。

陳珮琪還爆料，有次跑行程和黃珊珊同乘一部車，她秀了一段她手機上某政媒高層寄來的訊息，說要是某人當上總統，要promise給她什麼補選市長的支持，甚至是什麼更大的位置， 絕對比民眾黨給的還優渥，條件是只要她離開柯文哲，離開民眾黨即可，但她第一時間都拒絕了，於是從此她承受了許多的攻擊，真的要代替柯粉和小草謝謝她，千斤萬擔，所有攻擊，她都一肩擔了。

陳佩琪也提到，民眾黨立委黃國昌雖然進來晚， 但板橋體育館誓師那天， 每每主持人唱到他名字， 小草們總是給他最熱烈掌聲，想當然他是如此受人歡迎，也幫先生圈了很多年輕人的票，這次回新竹婆家，小姑(柯文哲胞妹柯美蘭)也很感謝他，說選舉期間他還刻意跑一趟新竹幫忙小姑助講拉抬選情。再來是自己的老師，陳佩琪說，在板橋體育館誓師的那場， 他站在她後面喊，「 台灣的選擇柯文哲」， 看他那種出自內心的吶喊， 好像要喊出心中那段時間的委屈，真的要跟老師說聲謝謝您的支持。

陳佩琪最後也說，當然最最要感謝的是許許多多的小草和志工們，有人上班前到早市舉牌發傳單，有人下班後背燈箱去夜市幫拉票，有人千里長征南北走一輪， 謝謝你們陪我們挺過艱困時間，今天陽光絢爛，相信小草們終究在台灣會變成一片大草原，大家一起努力，台灣有你們會更好。

黃珊珊留言回應，「謝謝陳醫師！我們繼續努力！」黃國昌說，「謝謝佩琪醫師，我們繼續為台灣加油。」