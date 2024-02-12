今天是大年初三，也是春節連假第5天，蘇花路廊上午雙向順暢，下午起卻陸續湧現北上車流，且呈現車多速緩狀態，公路局預估路廊全日北向車流逾1.8萬輛次，不過明天初四將會是北上返工車流最高峰，塞車狀態恐持續至翌日凌晨才會緩解。

公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊車流量截至下午3時統計，南下宜蘭往花蓮車流量為9224輛，北上為8147輛，預估北向車流量仍有約9000輛通行需求；旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約80分，崇德至蘇澳經蘇花改北上旅行時間約125分。

據公路局即時影像顯示，台9線進入蘇花路廊的166K＋230崇德段，自下午起陸續出現北上車潮，車輛走走停停，呈現車多速緩的狀態。

東工局表示，明、後2天（初四、初五）為春節連假北上車潮最高峰，以北返旅次為主，依過往疏運狀況研判，蘇花路廊南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段可能產生車多情形，請用路人提前規畫行程避開車多時段。

東工局也提供蘇花路廊明、後2天預估的北上交通量與車多壅塞時段，其中，明天（13日）全日交通量約2萬2000輛次，車多壅塞時段為上午10時至翌日2時；後天（14日）全日交通量約2萬輛次，車多壅塞時段上午為10時至深夜11時。

另外，東工局因應明、後2天北上大量車流湧入蘇花路廊，將首次辦理高乘載管制措施，即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道，時段原則上預定為上午10時至晚間8時，管制地點為台9線崇德路段北向168＋200K，並依現場車流調整機動管制。