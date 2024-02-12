日本百萬網紅重川茉彌是模特兒出身，16歲就讀高二時參加戀愛實境節目《今天開始愛上你》，與大1歲的網紅前田俊配對成功，兩人假戲真做，且懷孕後就閃婚，婚後先後生下2個小孩。近日重川茉彌曬出20歲慶生照，卻被酸不照顧孩子，把孩子丟給老公照顧；對此，重川茉彌正面截圖回應酸民。

重川茉彌近日在Instagram上傳與閨密一起慶生的照片，沒想到遭網友嗆，「妳的孩子怎麼樣了？又把孩子留給俊（重川茉彌老公）了嗎？」；重川茉彌立刻反擊，「我時不時就會收到這樣的評論，但俊（重川茉彌老公）和茉彌（本人）都會抽時間和朋友相處，儘管茉彌經常把孩子放在首位，但外界仍常說茉彌沒有撫養孩子，這真的很煩人」。

前田俊轉發限動力挺老婆重川茉彌。（圖／maeda__shun IG）

而重川茉彌也無奈說，「如果我發布很多關於孩子的消息，外界會說我把孩子當成商業工具，如果我沒這樣做，他們又會問，『妳有在撫養孩子嗎？』」，她知道這樣回應，會聽到更多酸言酸語，但不想讓其他人隨意批評她育兒的事，儘管她沒有特意表現出來，但和老公都盡最大努力做好父母，請外界不要擔心。

前田俊不久也轉發老婆重川茉彌的貼文力挺她，「就是這樣。有很多事情是你看不到的，但茉彌作為一個母親做得很好」，他也反問「把孩子留給我」是什麼意思，讓他覺得很可笑，「哈哈？這是我的孩子」，強調孩子不是媽媽一個人的責任。