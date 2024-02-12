MLB洛杉磯道奇隊展開春訓，「二刀流」日籍球星大谷翔平連續幾天，都搭著保時捷進入春訓基地，引發球迷間熱議。大谷本身是保時捷代言人，他也相當「盡責」，從春訓第1天起就搭著保時捷進入基地，直到春訓第3天，大谷自己駕駛著保時捷到達基地，3天就換了3台不同車款的保時捷，也讓網友不禁好奇：「大谷到底有幾台保時捷啊？」

大谷翔平於當地時間11日（台灣時間12日）首次親自開著一輛白色保時捷進入道奇隊春訓基地，副駕駛座上則是大谷的翻譯兼摯友水原一平。大谷這日開的車款是保時捷911 targa 4S，有車頂為敞篷設計。根據保時捷官網，該車款一台至少要價台幣889萬元起跳。

大谷翔平是保時捷代言人。（圖／翻攝自@ShoTime_News推特）

當天結束訓練後，大谷與水原坐進保時捷開車離去，大谷還打開了車頂，開出停車場時，能聽到周圍傳來「翔平！」的球迷呼喊聲，大谷也爽朗的與眾人打招呼後離開。有網友笑稱：「是不是為了宣傳，所以保時捷公司請大谷每天開不同的車？」、「怎麼又換了一台保時捷」、「到底有幾台保時捷啊？」

在大谷加盟道奇隊時，投手凱利欣然讓出背號17號給大谷，而且在人氣超高的大谷轉隊消息尚未塵埃落定前，凱利的妻子還曾在社群上拍影片，表示非常願意讓大谷使用老公的17號球衣。作為感謝，大谷送給凱利一家一台保時捷，這高規格的禮物，讓網友直呼「太驚人了！」