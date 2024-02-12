農曆春節連假是出遊旺季之一，近年許多人為了降低塞車之苦與舟車勞頓，採取在同一家飯店住宿多天的方式度假。有些住客外出時，房門外的「請勿打擾」（do not disturb）告示牌卻照掛不誤，令房務人員頭大不已。住客停留期間婉拒這項客房服務即使是出於好意，實際上給房務帶來的是麻煩。

英國《太陽報》訪問好幾名現職房務或曾從事房務工作者，這些業內人士異口同聲希望住客「確切告知何時能夠打掃房間」，否則會害他們難以掌握清理房間的工作量與工作進度，因為有不少度假住客退房時房間髒亂不堪，大大增加清潔工作如期完成的難度，房務員為了加緊收拾殘局很可能遭受職業傷害。

舊金山W飯店（W Hotel）房務員馬塔（Maria Mata）說：「自從做了房務管家工作，我出遊住宿期間絕對不用『請勿打擾』的牌子。也許客人以為我們沒打掃房間比較輕鬆省事兒，但房間只要2到3天不打掃就會很髒。」

飯店住客停留多日卻拒絕每日例行清潔服務，退房後留下一屋子髒亂，直接衝擊房務員當天工作量與工作進度。（示意圖：shutterstock／達志）

飯店房務員每個人1天之內得打掃的房間可能多達好幾十間，這之中只要有1間特別髒亂，就會耽誤工作進度。馬塔直言：「如此一來我非得趕工不可，這很傷身，而且很容易受傷。房間每天整理打掃，這對我來說相對輕鬆多了。」她還透露，假如大多數住客住宿期間一概不需要清潔服務，也會衝擊到房務員的收入：「飯店可能會臨時叫我不必上班，當天工資就泡湯了，但住客支付的房費包含了清潔費用。」

另一家飯店房務員克勒里榭（Antoinette Clerisier）說，房客可能覺得不必天天打掃房間對於房務員是好事，結果往往並非如此：「房間多日未清理，不僅累積髒污，我們清理起來也更困難。我打開房門看到垃圾成堆、臭烘烘的尿布、腐爛的食物，我必須徹底清乾淨，以準備下一組客人入住。」這種情況也害她的同事們失業，因為班表需要的人手減少了。

美國佛州度假短租公寓業者Stay SoFlo服務總間瓦賈斯（Cinthia Camilo Vargas）表示，房務員也想避免浪費時間，有時主動詢問是否需要清理房間，住客卻說「晚點兒再來吧」。她通常建議住客直接告訴櫃檯什麼時段允許清理房間，讓客人滿意的同時也保持房務工作效率。