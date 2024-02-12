棗子是年節期間相當應景的水果，有著「年年好」的吉祥寓意，加上口感爽脆，深受許多人喜愛。對此，高齡醫學內科醫師傅裕翔表示，棗子富含膳食纖維、維生素C、葉酸與鉀離子，具有促進消化、幫助傷口修復、協助血液製造、調節血壓等功效，可說好處多多。另外，想挑選新鮮棗子，可從熟度及外觀來作為判斷依據。

傅裕翔在臉書專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享棗子的4大好處如下，以供民眾參考：

1、幫助消化：富含膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，使排便更加順暢。

2、協助傷口修復：富含維生素C，有抗氧化、抗發炎的作用，縮短傷口修復時間。

3、協助血液製造：富含葉酸，是製造紅血球重要成分，也是孕婦不可或缺的營養。

4、調節血壓：豐富的鉀可排出多餘的鈉，還能利尿消水腫、調節血壓，不過腎臟病患者需注意攝取量。

農糧署補充，棗子含有維生素C、B1、B2，及鉀、鈣、鎂、磷等成分，特別是富含在其它水果中含量較少的菸鹼酸（維生素B3），能夠減輕焦慮及減低血液中有害膽固醇，可說是營養豐富。

談及挑選棗子的秘訣，營養師高敏敏建議，應以熟度和外觀作為參考，若為深綠色、無光澤，代表尚未成熟，不甜且帶有澀味；若是淡綠色，代表又香又甜，是享用的黃金時機；若呈乳黃色，表示已經過熟，口感較為鬆軟。至於外觀方面，要挑選果柄凹處深、外型飽滿且無皺褶，以及果尾沒有變褐色時較佳。