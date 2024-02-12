在愛情的道路上，每個人都希望自己是對方的唯一，而不想當人家的備胎，但有些人的性格特質，卻在不知不覺中成為別人的第二選擇，《搜狐網》盤點12星座，其中5星座最容易成為愛情備胎，尤其是第1名即使知道被當備胎，依然會義無反顧付出，而不願意離開對方。

▌第5名：雙子座

雙子給人印象比較放得開，是那種樂觀開朗的人，他們看來應該「拿得起，放得下」，其實他們內心比較脆弱，在愛情上屬於軟弱的一方，他們念舊，認定自己的愛情，因此常被對方吃得死死的；雖然雙子自覺聰明，能三分鐘看透一個人，可是遇上那些老江湖就要倒楣了，雙子缺乏長期觀察人的耐心，往往容易被騙，成為別人的備胎。

▌第4名：金牛座

金牛一般都是沉穩而真誠的，有一定的幽默感，這點比較容易吸引女性，另外，金牛讓人覺得踏實，廢話不多，不會讓人覺得油嘴滑舌，而且非常細心且有耐心，很會照顧人，給人的感覺就是居家好男人，但他們脾氣很拗、固執，如果喜歡上一個人，就容易死心塌地，這樣往往會被人利用成為備胎。

▌第3名：巨蟹座

巨蟹能讀懂自己是不是備胎，但是那也沒什麼用，巨蟹很遵從自己內心的想法，認為愛一個人就要付出，所以甘願去等待、陪伴，巨蟹天生就是那麼善解人意，很多人都喜歡對他們傾訴，也因為這樣，通常容易吸引異性青睞，只要巨蟹多一點曖昧，自然就會引起異性動心，然而，巨蟹過於心軟不懂拒絕，容易招來想把他們當成備胎的人。

▌第2名：天秤座

天秤極容易成為備胎之一，對他們來說，當備胎沒什麼，只是「我喜歡你，不幸的是，你沒有那麼喜歡我而已」，天秤個性算是最隨和友善，他們欲望不多，追求快樂的生活，很少有煩惱，同時還善與女性交流，跟她們交心，幫分析問題，獲取她們的信任和青睞，對於女性而言，天秤更像是一個「藍顏知己」的備胎，而不是男友。

▌第1名：雙魚座

雙魚最常成為備胎，因為他們在感情上很癡很傻，特別容易陷入某段感情而無法自拔，哪怕明知沒有結局，甚至明知對方把自己當備胎，他們還是義無反顧，毫無怨言的付出，很多人都說雙魚是渣，其實他們也是被傷害的那一方，在感情上他們都比較遲鈍，覺得自己是對方的戀愛對象，其實對方只是當他們是備胎，就算知道自己做了備胎，他們也不會去改變，依舊離不開對方。