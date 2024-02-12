2024世界防務展(World Defense Show 2024)在2月4日~8日於沙烏地阿拉伯舉行， 這次展會的重心不再是美國與俄羅斯，而是中國大陸，展區最大，武器也最齊全，這是北京國防工業試圖在「世界舞台」上脫穎而出的機會。

防衛快報(Breaking Defense)報導，可能是地緣政治緊張，以及國際局勢混體，這一次的世界防務展，美國雖然有100多個企業前往，但是可能會令參觀者感到失望，雖然面積有3335平方公尺，但是包括洛馬、波音與雷神公司只派出模型參展，可以說相當草率。

俄羅斯是相當積極在推銷他們的產品，包括鎧甲-SM砲彈一體系防空系統(Pantsir-SM)等等，但是大家都知道，俄羅斯目前自身就面臨武器短缺問題，所以國際顧客也知道，就算有意購買，此時也不是下單的好時機。他們的展示區更小，只有800平方公尺。

相比之下，中國大陸的軍事企業就特別積極，共有 36 家國營軍事公司參加，展館佔地面積也是各參與國當中最大的，達到4,668平方公尺，米（超過50,000 平方英尺），是所有國際受邀者中最大的。還派出中共空軍的「八一飛行表演隊」(操作殲10戰機)前往，這在世界防務展首次有空軍飛行隊參與。

參與的中國大陸廠商，包括承包軍品出口機的國際貿易有限公司（ALIT）、中國精密機械進出口總公司（CPMIEC）、中國航空技術進出口總公司（CATIC）、中國長城工業公司(CGWIC)、中國船舶工業集團公司(CSSC)、中國北方工業公司(Norinco) 和保利防務公司(China Poly Group )等等。

展出的全尺寸裝備種類繁多，以武裝和非武裝無人機為主，還涵蓋戰鬥機模型、空對空飛彈、遠程防空和飛彈防禦系統、反坦克和C4ISR(指管通資情監偵)套件。

帶有沙烏地標誌的翼龍II式武裝無人機，相當佔據參觀者目光，其他還有LD-35型 35公釐高砲綜合防空武器系統、CM-302超音速反艦飛彈，和中國北方工業公司的藍箭防空飛彈、紅箭12E反坦克飛彈、GP155型155公釐制導砲彈。

較不知名的公司也展示了他們的產品，包括總部位於北京的氣翼科技集團提出HW-150V 混合式垂直起降 (VTOL) 無人機。根據公司資料顯示，它的航程距離300公里，最大重量為160公斤，續航時間為10小時，巡航速度高達每小時150公里。

中國大陸近年和沙烏地阿拉伯密切的軍事關係，其中包括近年來的聯合海軍訓練演習，仍然引起美國和西方盟國的高度關注，但在競爭層面上，幾乎沒有證據表明北京能夠影響美國與沙烏地阿拉伯的國防業務。

美國在全球武器出口國中名列前茅，利雅德是非常重要的訂單。斯德哥爾摩國際和平研究所（ SIPRI ）的數據顯示，2018年至2022年間，華盛頓所有國防出口的武器裡，近五分之一是賣給沙烏地阿拉伯。做個比較，中共軍品出口以巴基斯坦、孟加拉和塞爾維亞訂單為主。

SIPRI 的數據顯示，如果大陸想在國防出口方面趕超美國，他們有極大的努力空間，因為北京的全球武器份額僅5.2%，而華盛頓佔了 40%。

中華戰略學會資深研究員張競指出，儘管中國大陸軍事安全圈內都是以技術、戰技、戰術、野略與戰略等純軍事視角切入，詮釋八一飛行表演隊與運油-20共同編隊直飛利雅德，但內行人就可看出共軍軍機能夠飛越中亞與西亞等國領空，亦可藉此展現軍事外交關係與協調能力。這次是繼2022年4月中國大陸向塞爾維亞出售紅旗防空導彈，以運20機隊送貨到府後，再度展現其以行政運輸模式，向境外投送與部署兵力實力。