許多人春節期間都會回到老家和親友團聚過年。一位女子近日發現，爸媽趁著過年期間回到鄉下老家，沒想到哥哥竟趁機和一位女生朋友待在爸媽的房間，兩個人全身脫光光躲在棉被裡「運動」，讓女子傻眼又不知如何是好，貼文曝光後引發熱議，有過來人建議，其實女子可以把一個全新的保險套揉爛後，再丟進爸媽的垃圾桶，藉此讓爸媽懷疑哥哥幹了什麼「好事」。

原PO在Dcard以「趁爸媽回家過年，在爸媽的床上運動」為題發文表示，當時她剛下班回家，發現爸媽房間的電燈亮著，原本以為哥哥只是在摺衣服，不料湊近一看卻發現，哥哥竟和一位女生朋友躺在床上全裸蓋棉被。

後來原PO回憶起，其實哥哥交往7年的前女友也認識那位女生朋友，三個人都是國中的同班同學，有共同的朋友圈；原PO坦言，其實自己很疑惑為何哥哥和女生朋友不在自己的房間裡「運動」，但因為過去曾被哥哥以刀子威脅相逼，所以她也不敢聲張，不知怎麼辦才好。

對此，許多網友紛紛回應，「當下可以趕快呼朋引伴找很多朋友來家裡過年」、「在別人的床上打炮超噁欸，我哥如果帶女朋友來我們家，然後在我床上打炮，我絕對會給他們一個各一拳欸，要跟爸爸媽媽說，誰想在別人的體液上睡覺啊」，也有過來人建議，「妳去買一個保險套拆開來揉一揉，再丟爸媽房間的垃圾桶。我曾經用同一招對我弟，害他差點被趕出門」。

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