大陸41歲女星賈玲是當地家喻戶曉的綜藝節目主持大姊大，也是演員、編劇和導演，更以電影《你好，李煥英》成為全球票房最高女導演，她圓滾滾的臉蛋和身材也是她的招牌。賈玲傳出花了1年激瘦100斤（50公斤），時隔8個月今（12）日首度公開出席電影宣傳，見到粉絲們忍不住淚崩，畫面被瘋傳。

賈玲在2023年幾乎消失螢光幕前，有知情人士爆料她是為戲減重中，直到今（2024）年1月11日她才在微博證實她為了自導自演的電影《熱辣滾燙》，一年間成功瘦下50公斤，不久後還曬出電影宣傳照，用自身超勵志的經驗鼓勵大家，「一切都來得及～記得愛自己」。

賈玲瘦身後首度公開亮相，見到粉絲當場淚崩。（圖／摘自微博）

沒想到賈玲今（12）日終於公開現身電影宣傳，這是她時隔8個月初次亮相，整個人看不出是一年前那個圓滾滾的賈玲，瘦到與好閨密張小斐身形差不多了；而賈玲似乎太久沒見到這麼多觀眾，更當眾激動流下眼淚，坦言自己有點緊張，如果表現不好請大家見諒。

許多網友見到賈玲本人還忍不住落淚，雖然替她高興但又心疼，紛紛表示，「賈玲狀態太好了吧」、「瘦太多了吧，不知道身體是健康的嗎？」、「救命啊，賈玲太瘦了吧，妳站在張小斐旁邊我都不敢相信妳是賈玲了」、「希望賈玲身體健健康康的」。