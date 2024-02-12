12日是春節大年初三，依據屏東縣警局交通隊交控中心車流數據顯示，從上午7至8時開始湧現南下出遊車潮，最高峰於9至10時已逾3400輛次；北返車流亦於下午1至2時已逾2900輛次，警方估計，北返最大車流將出現在大年初四，警方嚴陣以待。

枋寮警分局於上午8時起派遣交通疏導警力，上崗燈控長綠疏導台1線車流，因南、北向車流皆多，無法啟用調撥車道交通疏導措施，主要仍然以員警控燈長綠疏導為主，警局則持續監控車流狀況，必要時適時啟用調撥車道或分流措施，以為車流順暢。

屏東縣警局交通隊表示，根據往年春節連假車流分析，預估台1線北上車流最高峰將落在2月13日、大年初四，當天依據現場車流情況，將首次啟用最長雙點北上調撥措施，分別在台1線楓港至枋山大橋（台1線460至453.1公里），並同時在水底寮至加祿路段（台1線436.5至445.5公里）實施北上調撥車道。

警方呼籲駕駛朋友，春節出遊期間行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，以維護行車安全。